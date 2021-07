Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 luglio 2021)DEL 13 LUGLIOORE 9:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRAFIUMICINO E LAURENTINA E PROSEGUENDO CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA; IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. CODE SULLA ...