Truffa ai danni di un'anziana: ventenne denunciato dai carabinieri di Montemarano (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL'attività dell'Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell'odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. I carabinieri della Stazione di Montemarano hanno denunciato in stato di libertà un ventenne di Napoli, già gravato da precedenti per tale fattispecie di reato. I fatti risalgono a qualche mese fa: a cadere nella loro trappola un'anziana di Castelvetere sul Calore, circuita dal soggetto che, spacciandosi per corriere e con la scusa di recapitare un pacco indirizzato al nipote, riusciva a farsi consegnare duemila euro in contanti e alcuni monili d'oro, ...

