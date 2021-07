Renzi: non mi spaventano con avviso garanzia, avanti a testa alta (Di martedì 13 luglio 2021) "Non ho avuto paura di andare contro tutti per cambiare un governo, pensate che mi possano far paura con qualche velato avvertimento, con qualche avviso di garanzia a mezzo stampa in un determinato ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) "Non ho avuto paura di andare contro tutti per cambiare un governo, pensate che mi possano far paura con qualche velato avvertimento, con qualchedia mezzo stampa in un determinato ...

Advertising

fattoquotidiano : Renzi strizza (ancora) l’occhio a Salvini, pure sulla riforma Cartabia: “Non è quella che volevamo, la modificherem… - lucatelese : #Renzi raccoglie le firme contro il reddito di cittadinanza. In Arabia Saudita non si usa. - stanzaselvaggia : Trovo adorabili i Calenda, Renzi &co che “non cediamo a compromessi” manco quando si parla del colore delle tende n… - RobRuggio : RT @gmarcoc: Niente più maschere: #Renzi ha appena chiesto un accordo sugli artt.1-4-7 che significa svuotare il #DDLZan. Non solo, scarica… - annacerati : RT @RaiNews: 'Calcolatrice alla mano se Italia Viva la vota al Senato la legge passa. Il voto alla Camera è stato un vero Vietnam parlament… -