Maltempo all’improvviso | fulmine uccide 23 persone Scattavano un selfie di gruppo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 luglio 2021) Ad essere rimaste vittime attonite del fenomeno ci sono 76. I fulmini hanno colpito in diversi stati. Ma la notizia che più ha destato preoccupazione è quella inerente ai 23 visitatori che sono stati folgorati mentre erano intenti a scattarsi un. A riferirlo le autorità del Paese, che hanno dichiarato un’altissima percentuale dimorte ogni anno in fortissime tempeste all’inizio della stagione dei monsoni, che portano sollievo dal caldo nelle pianure del nord. Un fenomeno accaduto contemporaneamente in diverse zone dell’India. Una terribile tempesta in India. I 23 visitatori che sono stati folgorati, ...