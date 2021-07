Firenze | uccise il vicino a coltellate in via Rocca Tedalda | condannato a 26 anni

(Di martedì 13 luglio 2021) E' statoa 26di reclusione dalla Corte d'Assise di, Bernardino Lai, 75, accusato dell'omicidio di Fulvio Dolfi, l'uomo trovato morto il 16 luglio del 2020 in via di via. Il pm Fabio Di Vizio, nella requisitoria, aveva chiesto l'ergastolo L'articolo proviene daPost.

La Corte d'assise di Firenze ha condannato a 26 anni di reclusione Bernardino Lai, 75 anni, riconosciuto colpevole dell'omicidio del vicino di casa, Fulvio Dolfi, 62 anni, pensionato, ex calciante. Il 16 Luglio 2020 Fulvio Dolfi è stato trovato senza vita nella sua casa alla periferia di Firenze, ucciso con 22 coltellate. Dolfi tentò di difendersi e reagì a chi poi lo uccise.