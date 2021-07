Esposito Basilea, ora è ufficiale: il comunicato del club (Di martedì 13 luglio 2021) Sebastiano Esposito è ufficialmente un nuovo giocatore del Basilea: ecco il comunicato del club svizzero Sebastiano Esposito è ufficialmente un nuovo giocatore del Basilea. Ecco il comunicato del club svizzero. «Il 19enne attaccante italiano Sebastiano Esposito è in prestito dall’Inter all’FC Basel 1893. Esposito ha firmato un contratto fino all’estate del 2022, mentre l’FCB ha un’opzione per un’acquisizione permanente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Sebastianoè ufficialmente un nuovo giocatore del: ecco ildelsvizzero Sebastianoè ufficialmente un nuovo giocatore del. Ecco ildelsvizzero. «Il 19enne attaccante italiano Sebastianoè in prestito dall’Inter all’FC Basel 1893.ha firmato un contratto fino all’estate del 2022, mentre l’FCB ha un’opzione per un’acquisizione permanente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Inter : ?? | COMUNICATO Sebastiano Esposito al Basilea ?? - DiMarzio : #Calciomercato, #Inter | Ai dettagli la trattativa per la cessione di #Esposito al Basilea: le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Esposito in viaggio verso la #Svizzera: ultimi dettagli per il prestito al #Basilea - Cucciolina96251 : RT @FilippoRubu00: ??UFFICIALE #Inter, ceduto Sebastiano #Esposito al #Basilea a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione… - cla_dallacqua : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Sebastiano Esposito al Basilea ?? -

