Ddl Zan avanza in clima incandescente in Senato, respinte pregiudiziali Fdi - Lega (Di martedì 13 luglio 2021) Il ddl Zan avanza a fatica nell'aula del Senato e prima di una settimana non si capirà il suo destino. Oggi l'assemblea di palazzo Madama ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Il ddl Zana fatica nell'aula dele prima di una settimana non si capirà il suo destino. Oggi l'assemblea di palazzo Madama ha respinto le questionidi costituzionalità ...

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteosalvinimi : In diretta dal Senato, il mio intervento sul ddl Zan. - Mirandola59 : RT @lvoir: Quindi, secondo #Renzi il #M5S (primo firmatario del ddl Zan) affosserà il decreto legge perchè Di Maio, sempre secondo lui, ha… - Lgiova66 : RT @Agenzia_Ansa: Ddl Zan, il Senato respinge la pregiudiziale di costituzionalità. L'Aula riprende domani alle 9.30 #ANSA -