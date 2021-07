Company of Heroes 3 annunciato (Di martedì 13 luglio 2021) La serie leggendaria è tornata con il suo connubio tra combattimenti al cardiopalmo e un approccio strategico ancora più raffinato, in un’ambientazione mediterranea mozzafiato. Relic Entertainment™ e SEGA® Europe Ltd. sono entusiaste di annunciare che Company of Heroes™ 3, l’ultimo episodio dell’apprezzatissima saga strategica arriverà su PC nel 2022! Tutti coloro che non vedono l’ora di provare il gioco, però, non dovranno aspettare così a lungo: basta visitare il sito CompanyOfHeroes.com per partecipare a CoH-Developement e ottenere l’accesso all’anteprima pre-alpha di Company of Heroes ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 13 luglio 2021) La serie leggendaria è tornata con il suo connubio tra combattimenti al cardiopalmo e un approccio strategico ancora più raffinato, in un’ambientazione mediterranea mozzafiato. Relic Entertainment™ e SEGA® Europe Ltd. sono entusiaste di annunciare cheof™ 3, l’ultimo episodio dell’apprezzatissima saga strategica arriverà su PC nel 2022! Tutti coloro che non vedono l’ora di provare il gioco, però, non dovranno aspettare così a lungo: basta visitare il sitoOf.com per partecipare a CoH-Developement e ottenere l’accesso all’anteprima pre-alpha diof...

