Ultime Notizie Roma del 12-07-2021 ore 08:10 (Di lunedì 12 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Apri euro 2020 gli europei l’Italia campione d’Europa battuta ai rigori l’Inghilterra straordinaria impresa degli Azzurri di Mancini che nella finale di Wimbledon superano in inglese 43 rigori dopo che tempi regolamentari e supplementari erano terminati in parità 1 a 1 con i gol di show e Bonucci per la nostra Nazionale il secondo titolo continentale vinto a distanza di 53 anni da Italia 1968 Matteo berrettini s’inchina Novak Djokovic per la sesta volta campione Wimbledon il tennista serbo numero uno al mondo Infatti battuto l’Italia nella prima finale sull’erba del londinese mai ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 luglio 2021)dailynews radiogiornale giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Apri euro 2020 gli europei l’Italia campione d’Europa battuta ai rigori l’Inghilterra straordinaria impresa degli Azzurri di Mancini che nella finale di Wimbledon superano in inglese 43 rigori dopo che tempi regolamentari e supplementari erano terminati in parità 1 a 1 con i gol di show e Bonucci per la nostra Nazionale il secondo titolo continentale vinto a distanza di 53 anni da Italia 1968 Matteo berrettini s’inchina Novak Djokovic per la sesta volta campione Wimbledon il tennista serbo numero uno al mondo Infatti battuto l’Italia nella prima finale sull’erba del londinese mai ...

Gazzetta_it : PAREGGIO DELL'ITALIAAA! ?? - Agenzia_Ansa : Sono 143.332 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministe… - Gazzetta_it : Tempo scaduto! Italia-Inghilterra1-1 Si va ai calci di rigore ??????? ?? - corgiallorosso : #Mou in bicicletta aspetta l’arrivo di Rui #Patricio - junews24com : Ritiro Juve 2021/22, due giorni al via: quali sono i giocatori attesi alla Continassa - -