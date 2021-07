Temptation Island | Ste e Claudia squalificati? Le prove non lasciano dubbi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.torna stasera, protagonisti Ste e: la coppia pare sia prossima alla squalifica. Questa sera torna in onda una nuova puntata, la numero tre del reality show che si basa sui sentimenti di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia per la nuova stagione. Se nelle prime due puntate abbiamo assistito a tanti colpi

Stasera andrà in onda la terza puntata di. Cosa succederà tra le coppie? Si vocifera che ci sarà anche una squalifica. Scopriamolo insieme. Stasera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del reality dell'estate, ovvero ...Canale5, ore 21.39:Terza puntata. Gli equilibri cambiano e si formano nuove consapevolezze. In questo appuntamento scopriremo cosa succederà alla coppia formata da Manuela Carriero ...Stasera su Canale 5, nella terza puntata di Temptation Island 2021, un'altra coppia potrebbe lasciare il programma: ecco le anticipazioni. La terza puntata di Temptation Island 2021, in onda stasera s ...Temptation Island Ste e Claudia saranno squalificati, è questa la notizia che tiene banco da qualche ora sul web e che stasera.