Ranking ATP 12 luglio | Novak Djokovic sempre in vetta | Matteo Berrettini sale al n 8 del mondo!

(Di lunedì 12 luglio 2021) E’ tempo di bilanci dopo il torneo di Wimbledon e nel tabellone maschile il padrone èlui,. Il serbo si conferma leader delATP con il suo sesto centro in carriera nei Championships dando seguito alla striscia vincente negli Slam giunta a quota 3 nel 2021 a 20 nel computo totale. L’obiettivo Grande Slam èpiù prossimo e per Nole il sogno potrebbe diventare realtà. Una graduatoria che nella top-10 vede appunto il balcanico comandare davanti al russo Daniil Medvedev, allo spagnolo Rafael Nadal, al greco Stefanos Tsitsipas, al tedesco Alexander Zverev, all’austriaco ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS #Wimbledon Novak #Djokovic è sempre il padrone nel ranking #ATP, Matteo Berrettini sale al n.8 del mondo - TramoMario : RT @TennisWorldit: Ranking Atp/Wta 12/07/2021 Djokovic sempre più leader, Berrettini scavalca Federer - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 12/07/2021 Djokovic sempre più leader, Berrettini scavalca Federer - Tomas1374 : Non capisco chi si deprima, storca il naso o critichi la prestazione di #Berrettini Stiamo parlando di qualcosa ch… - Sreitla : No vax complottista numero 1 del ranking atp Semplicemente @DjokerNole -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking ATP

? Questa mattina l'azzurro tornerà numero 8 del mondo, posizione che aveva ricoperto nel novembre del 2019. Solo Adriano Panatta (4) e Corrado Barazzutti (7) hanno fatto meglio di lui nella ...... che gioca un game in risposta degno della sua posizione nel3 - 3 - Sotto 0 - 30, Nole mette in fila quattro punti e si aggiudica un gran game con due punti in recupero eccezionali 2 - 3 ...Il serbo si conferma leader del ranking ATP con il suo sesto centro in carriera nei Championships dando seguito alla striscia vincente negli Slam giunta a quota 3 nel 2021 a 20 nel computo totale.Vittorie a sorpresa del 21enne argentino a Perugia e del quasi coetaneo tedesco a Braunschweig, mentre Caruso esce a sorpresa in semifinale ...