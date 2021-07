La Serie A partirà il 22 agosto, cinque i turni infrasettimanali e sosta a Natale (Di lunedì 12 luglio 2021) La Serie A partirà il 22 agosto e si concluderà il 22 maggio. cinque saranno i turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1° dicembre, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. cinque le soste previste per le gare delle Nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio, 27 marzo. Ci sarà la sosta natalizia: non si giocherà né il 26 dicembre né il 2 gennaio. Coppa Italia, si comincia l’8 agosto con il turno preliminare. La finale si giocherà l’11 maggio. Supercoppa italiana, la data è ancora da definire. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) Lail 22e si concluderà il 22 maggio.saranno i: 22 settembre, 27 ottobre, 1° dicembre, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022.le soste previste per le gare delle Nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio, 27 marzo. Ci sarà lanatalizia: non si giocherà né il 26 dicembre né il 2 gennaio. Coppa Italia, si comincia l’8con il turno preliminare. La finale si giocherà l’11 maggio. Supercoppa italiana, la data è ancora da definire. L'articolo ilNapolista.

