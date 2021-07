Il coraggio di Indro Montanelli con le scuse al rivale Angelo Del Boca

(Di lunedì 12 luglio 2021) Fu un epico scontro culturale e politico quello traDel, lo storico morto nei giorni scorsi e che svelò gli orrori del colonialismo italiano, e, scomparso proprio vent’anni fa e a cui Alberto e Giancarlo Mazzuca hanno appena dedicato un libro, “Dove eravamo rimasti?”, pubblicato da Baldini+Castoldi. Delscrisse che in Etiopia il regime fascista aveva fatto massicciamente uso criminale di gas contro la popolazione locale smentendo il mito degli “italiani brava gente”,ingaggiò una dura e furente battaglia contro la tesi di Del ...

Fu un epico scontro culturale e politico quello tra Angelo Del Boca, lo storico morto nei giorni scorsi e che svelò gli orrori del colonialismo italiano, e Indro Montanelli, scomparso proprio vent'ann ...