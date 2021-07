Giuffredi: ”Di Lorenzo? Ha realizzato una favola” (Di lunedì 12 luglio 2021) Giuggrdi,a gente di Di Lorenzo: “ Ha realizzato una favola. Rinnovo? Un segnale di legame a club e città. Offerte? Se arrivano proposte siamo tenuti a prenderle in considerazione, De Laurentiis ha messo tutti sul mercato. Su Hysaj e Mario Rui…” A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo. difensore del Napolie dell’Italia, che ha parlato del suo assistito che ha vinto il Campionato europeo con la Nazionale italiana. Queste le sue parole “Di Lorenzo? Pensare di poter arrivare in Nazionale per noi era la ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 12 luglio 2021) Giuggrdi,a gente di Di: “ Hauna. Rinnovo? Un segnale di legame a club e città. Offerte? Se arrivano proposte siamo tenuti a prenderle in considerazione, De Laurentiis ha messo tutti sul mercato. Su Hysaj e Mario Rui…” A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Mario, agente tra gli altri di Di. difensore del Napolie dell’Italia, che ha parlato del suo assistito che ha vinto il Campionato europeo con la Nazionale italiana. Queste le sue parole “Di? Pensare di poter arrivare in Nazionale per noi era la ...

Advertising

Enzovit : Giuffredi: ''Di Lorenzo? Ha realizzato una favola'' - Spazio_Napoli : Giuffredi, agente Di Lorenzo: 'Giovanni non si sente sul mercato è molto legato al club e alla città' - gilnar76 : Giuffredi, agente Di Lorenzo: 'Giovanni non si sente sul mercato è molto legato al club e alla città' #Forzanapoli… - MarekNapoli : @LeBombeDiVlad Quella su Di Lorenzo è una notizia fatta circolare da Giuffredi. Ricordo che negli anni passati parl… - DiAEmme1 : E' passato mezzogiorno e ancora non leggo Giuffredi (via soliti siti web locali) che minaccia di portare via Di Lorenzo (ieri partitone). -