Final Fantasy Intergrade e episode intermission | ritorno a Midgar in grande stile

(Di lunedì 12 luglio 2021) Rilasciato gratuitamente per chi aveva precedentemente comprato7 Remake,è l’aggiornamento per Ps5 che porta al titolo di Square Enix una veste grafica totalmente nuova e tanti miglioramenti che sfruttano la potenza del nuovo hardware di Sony; la maggiore potenza di calcolo e la velocità di Ps5 introducono la modalità performance che spinge il gioco ai 60 fps tanto desiderati dai proprietari della console. Se invece preferite optare per la modalità grafica il gioco scorrerà ugualmente fluido ma a 30 fps con una risoluzione in 4k. In 4k7 Remake raggiunge una bellezza ...

ART3MIS91646320 : RT @VideoGameWaifu: Tifa (Final Fantasy) Artist: @crow0cc - GamingToday4 : Final Fantasy 14 Endwalker, il benchmark disponibile per il download - GamingToday4 : Final Fantasy 14: Endwalker, il programma dei contenuti disponibili da qui fino al lancio - dlcompare_it : Final Fantasy XIV ha già otto anni, e i requisiti di sistema per giocare su PC sono stati aggiornati diverse volte.… - infoitscienza : Final Fantasy 14: Endwalker, il programma dei contenuti disponibili da qui fino al lancio – Notizia – PS5Videogioch… -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

Incredibile a dirsi, ma14 sarebbe apparentemente sold out sul sito ufficiale perché i server di Square Enix non riescono a gestire il crescente successo di popolarità che il gioco sta avendo in questi giorni. ...Attualmente la console standard è terminata, ma potete acquistare PlayStation 5 + 1 DualSense (a scelta tra Black e Red) + 1 Gioco (a scelta tra, Call of Duty e Demon's Souls) + 1 Gioco ...L'evento, che si svolgerà tra il 30 settembre e il 3 ottobre, è una delle fiere più importanti dell'anno per il settore, ma sembra che Square Enix non sfrutterà l'occasione per mostrare Final Fantasy ...SQUARE ENIX invita tutti i Guerrieri della Luce a godersi il nuovissimo filmato di Endwalker con il programma di valutazione ufficiale di FINAL FANTASY ...