FIFA 22 | l’upgrade gratuito a PS5 e Xbox Series X|S solo con la Ultimate Edition da 99 euro – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

A differenza dello scorso anno, il Dual Entitlement di FIFA 22, ovvero l'upgrade gratuito a PS5 e Xbox Series X|S, è incluso solo nella Ultimate Edition (da 99 euro). A differenza di quanto avvenuto lo scorso anno con FIFA 21, il Dual Entitlement di FIFA 22, ovvero la possibilità di poter effettuare l'upgrade gratuito della versione PlayStation 4 a quella PS5 e quella Xbox One a quella Xbox Series X|S.

