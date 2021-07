Euro 2020, in Inghilterra petizione per rigiocare la finale contro l’Italia: raccolte diverse firme sul web (Di lunedì 12 luglio 2021) Euro 2020, i tifosi inglesi raccolgono firme per rigiocare la finale. All’indomani del trionfo azzurro nella finale di Euro 2020, in Inghilterra non è andata giù la sconfitta nella finale del torneo continentale, tant’è che i tifosi inglesi hanno lanciato una petizione per poter rigiocare il match contro gli azzurri. L’iniziativa è stata lanciata dai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 12 luglio 2021), i tifosi inglesi raccolgonoperla. All’indomani del trionfo azzurro nelladi, innon è andata giù la sconfitta nelladel torneo continentale, tant’è che i tifosi inglesi hanno lanciato unaper poteril matchgli azzurri. L’iniziativa è stata lanciata dai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - CamiloASaavedra : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - drsunshineisdea : RT @OizaQueensday: Comunque gli afro-britannici hanno paura di uscire di casa al momento per il modo in cui stanno trattando i calciatori S… -