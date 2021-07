Drs | Hensoldt e commesse Ecco mosse e mossette di Leonardo

(Di lunedì 12 luglio 2021) Progetti ein cantiere del gruppo. Fatti, nomi, numeri, analisi e scenariin arrivo dall’estero e obiettivo cloud nazionale per il colosso della difesa e aerospazio. Secondo quanto riportato da DefenseNews, Il Pakistan ha dato mandato adi convertire tre jet regionali Embraer Lineage 1000 in mezzi di lungo raggio (Maritime Patrol Aircraft) per la Marina del Paese. Per gli analisti “sono attesi altri contratti a seguire”, scrive MF/Milano Finanza, “in modo tale da portare il numero dei velivoli Sea Sultan della Marina pakistana a 10, in modo da sostituire ...

Ultime Notizie dalla rete : Drs Hensoldt

Startmag Web magazine

...1% di, leader in Germania nel campo della sensoristica, con ambizioni in crescita tra ... È il consolidamento annunciato insieme al progetto di quotazione del 22% della controllata, poi ......di quotarenegli Stati Uniti, ora in stand - by dopo lo stop "a causa delle condizioni di mercato sfavorevoli", e l'annuncio ad aprile dell'accordo per l'acquisto del 25,1% della tedescaSecondo DefenseNews Leonardo ha vinto una gara in Pakistan, per Banca Akros è l'inizio di una commessa più ampia e il Brasile potrebbe seguire ...Obiettivi di crescita raggiunti e confermati. L’ad di Leonardo ha presentato alla Camera l'andamento del piano industriale. E sul ...