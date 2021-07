Carabinieri di Ercolano, intesa con Soroptimist: stop alla violenza di genere. Via alla “Stanza tutta per sé” (Di lunedì 12 luglio 2021) Si rinnova l’intesa tra il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e la Presidenza dell’associazione Soroptimist International Italia, nell’ambito di un protocollo nazionale sottoscritto il 22 novembre 2019. Questa mattina i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli e Soroptimist International Club Napoli hanno inaugurato, presso la Tenenza Carabinieri di Ercolano, una nuova “Stanza tutta per sé” dedicata all’accoglienza e all’ascolto delle vittime di violenza di genere. Un ambiente riservato ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Si rinnova l’tra il Comando generale dell’Arma deie la Presidenza dell’associazioneInternational Italia, nell’ambito di un protocollo nazionale sottoscritto il 22 novembre 2019. Questa mattina idel Comando provinciale di Napoli eInternational Club Napoli hanno inaugurato, presso la Tenenzadi, una nuova “per sé” dedicata all’accoglienza e all’ascolto delle vittime didi. Un ambiente riservato ...

