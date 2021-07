Calabria: fonti centrosinistra, la scienziata Amalia Bruni candidata a regionali (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Amalia Bruni, neurologa e scienziata di fama mondiale, sarà la candidata del centrosinistra in Calabria. Lo apprende l'Adnkronos da fonti della coalizione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) -, neurologa edi fama mondiale, sarà ladelin. Lo apprende l'Adnkronos dadella coalizione.

