Borsa: l'Europa chiude positiva, piatta Londra (+0,05%) (Di lunedì 12 luglio 2021) Chiusura postiva per le principali Borse europee. La migliore è stata Francoforte (+0,65%) a 15.790 punti, seguita da Parigi (+0,46%) a 6.559 punti, lo stesso Madrid (+0,46%) a 8.816 punti e piatta ...

Borsa in rialzo: pharma e utility riprendono la corsa In Europa, intanto, la presidente della Bce, Christine Lagarde , in un'intervista a Bloomberg , ha detto che le nuove linee guida sugli stimoli monetari saranno adottate dall'Eurotower entro 10 ...

Borsa: Europa in calo attende Wall Street, Milano +0,1% ANSA Nuova Europa A Enel e Dompè il premio Attrattività Finanziaria 2021 promosso da Eccellenze d'Impresa (Teleborsa) - Si è svolta oggi a Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana la cerimonia di consegna del Premio ... dove siamo ai primi posti per produzione in Europa, le sinergie create dalla ...

ENAV, Simioni: "Spazio aereo risorsa strategica per il nostro Paese" Oggi possiamo raccontare un Gruppo articolato, composto da oltre 4mila persone, primo in Europa per sicurezza e puntualità, alla frontiera della tecnologia e quotato alla Borsa di Milano. Un Gruppo ...

