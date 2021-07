Berrettini accolto in Quirinale. Mattarella: “Finale Wimbledon un traguardo” (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la Finale di Wimbledon, per Matteo Berrettini anche il prestigioso incontro in Quirinale con il presidente Mattarella: “Qualcosa di inimmaginabile” Due settimane indimenticabili per Matteo Berrettini: dopo la strepitosa impresa di Wimbledon con la Finale raggiunta (poi persa per mano di Nole Djokovic), il tennista romano viene accolto in Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla Nazionale italiana, fresca Campione d’Europa dopo la vittoria contro l’Inghilterra a ... Leggi su zon (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo ladi, per Matteoanche il prestigioso incontro incon il presidente: “Qualcosa di inimmaginabile” Due settimane indimenticabili per Matteo: dopo la strepitosa impresa dicon laraggiunta (poi persa per mano di Nole Djokovic), il tennista romano vieneindal presidente della Repubblica Sergioinsieme alla Nazionale italiana, fresca Campione d’Europa dopo la vittoria contro l’Inghilterra a ...

