Wimbledon, Berrettini sconfitto da Djokovic al quarto set (Di domenica 11 luglio 2021) Svanisce il sogno del tennista romano, primo italiano ad arrivare in finale a Londra: il numero 1 del mondo trionfa 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 Leggi su ilsole24ore (Di domenica 11 luglio 2021) Svanisce il sogno del tennista romano, primo italiano ad arrivare in finale a Londra: il numero 1 del mondo trionfa 6-7, 6-4, 6-4, 6-3

