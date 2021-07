Variante Delta | torna l' incubo delle zone arancioni o rosse

(Di domenica 11 luglio 2021) Una donna di 90 anni è la prima vittima dell'ondata di Covid-19 in corso in Australia con un picco a Sydney, la più grande città del Paese, dove dilaga la. Certo, l'Australia è dall'altra parte del mondo, lontana. Ma quanto sta accadendo in Oceania è il segno che la pandemia non è affatto alle spalle. Anzi, i timori per una nuova ondata legata principalmente... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Sono le parole, rilasciate a LiveSicilia, da uno dei genitori degli 8 palermitani che si trovano in quarantena in Spagna, dopo essere risultati positivi alla. LEGGI: ALLERTA ...... per cui sono ora sette in totale le persone contagiate a Città di Castello, dove a oggi non abbiamo alcun caso di". E' quanto dichiara il sindaco Luciano Bacchetta . "Dobbiamo però ...a. a. La variante Delta avanza e le nostre libertà tornano subito a vacillare. E non solo per il fatto che diversi paesi europei stanno per reintrodurre limiti, obblighi e imposizioni per viaggiare, ...Mentre la variante Delta dilaga in diversi paesi d’Europa, dalla Gran Bretagna alla Francia, il governo italiano cerca un modo ragionevole per poter far fronte alla possibile emergenza, ed è per ...