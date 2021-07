Variante Delta, Speranza annuncia rischio nuove chiusure già ad agosto: “Accelerare su vaccini” (Di domenica 11 luglio 2021) Potrebbero esserci nuove chiusure a partire da agosto, se non si sarà una spinta alla campagna vaccinale e al tracciamento dei contatti. Lo fa sapere il Ministro della Salute Roberto Speranza in merito alla diffusione della Variante Delta in Italia. “O acceleriamo su tracciamenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 11 luglio 2021) Potrebbero essercia partire da, se non si sarà una spinta alla campagna vaccinale e al tracciamento dei contatti. Lo fa sapere il Ministro della Salute Robertoin merito alla diffusione dellain Italia. “O acceleriamo su tracciamenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

