Piero Chiambretti | l’indiscrezione salta fuori ora | la presunta fidanzata più giovane e quel prezioso pegno d’amore

Advertising

PasqualeMarro : #PieroChiambretti spunta l’anello di #Cartier, pronto alle nozze - vesuvianonews : Nuovo amore per Piero Chiambretti. A riportare la succosa indiscrezione è stato Il Tempo. Pare che l’autore tv e pr… - infoitcultura : La giovane donna che ha fatto perdere la testa a Piero Chiambretti: spunta l'anello super lusso - infoitcultura : Piero Chiambretti, il siparietto: in arrivo grosse novità con la fidanzata? - infoitcultura : Piero Chiambretti ha una nuova giovane fidanzata: spunta l’anello Cartier -

Ultime Notizie dalla rete : Piero Chiambretti

Nuova fiamma per? Parrebbe proprio di sì, secondo quanto sostiene il quotidiano Il Tempo in base alle dichiarazioni di alcune fonti. Della vita privata del famoso conduttore sappiamo che ha una ...avrebbe una nuova fiamma, si tratterebbe di una giovane: per lei è in arrivo un anello di fidanzamento?avrebbe una nuova fiamma. Secondo quanto riporta Il Tempo, ...Piero Chiambretti sarebbe stato protagonista di un siparietto con la fidanzata fuori da un ristorante: ecco cosa è successo.Piero Chiambretti avrebbe perso la testa. Ma il condizionale, al momento, è d'obbligo, dal momento che le indiscrezioni non sono state confermate dal diretto interessato. A "parlare" per lui è però un ...