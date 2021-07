Lite finisce nel sangue: 28enne per l’uso di un occhio (Di domenica 11 luglio 2021) Lite finisce nel sangue, colpito con una forbice: perde l’uso di un occhio un uomo di nazionalità albanese è stato ferito al volto da un 47enne di origini senegalesi, poi arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Lite finisce nel sangue ha colpito al volto il collega con un paio di forbici da potatura, ferendolo così Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 luglio 2021)nel, colpito con una forbice: perdedi unun uomo di nazionalità albanese è stato ferito al volto da un 47enne di origini senegalesi, poi arrestato dalla polizia per tentato omicidio.nelha colpito al volto il collega con un paio di forbici da potatura, ferendolo così

