Laura Pausini attaccata per non essere stata al funerale della Carrà: la risposta della cantante (Di domenica 11 luglio 2021) Laura Pausini non era soltanto una collega di Raffaella Carrà, ma anche una sua grande fan e un’amica di famiglia. La cantante di Simili è tra i personaggi ad aver dedicato più pensieri dopo la scomparsa dell’icona. Nei commenti dell’ultimo post di Laura, un follower ha scritto: “Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto?!“. La Pausini ha subito risposto mettendo a tacere l’uomo: “Se fossi stata a Roma sarei andata con tutto il cuore. E poi basta, non bisogna sempre pensare male, chi ama davvero Raffaella sa che ... Leggi su biccy (Di domenica 11 luglio 2021)non era soltanto una collega di Raffaella, ma anche una sua grande fan e un’amica di famiglia. Ladi Simili è tra i personaggi ad aver dedicato più pensieri dopo la scomparsa dell’icona. Nei commenti dell’ultimo post di, un follower ha scritto: “Ma non sia mai andare al, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto?!“. Laha subito risposto mettendo a tacere l’uomo: “Se fossia Roma sarei andata con tutto il cuore. E poi basta, non bisogna sempre pensare male, chi ama davvero Raffaella sa che ...

Advertising

BITCHYFit : Laura Pausini attaccata per non essere stata al funerale della Carrà: la risposta della cantante *… - Str84wardBoy : #NowPlaying 'Estrella Gemela' by Laura Pausini from 'Yo Canto [Limited Edition] [Disc 2]' - DESIFOTOLISBOA : Now playing Un Fatto Ovvio.mp3 by Laura Pausini! - commutativa : RT @gyllenerd: laura_pausini_saying_me_la_sto_facendo_sotto.mp4 - gyllenerd : laura_pausini_saying_me_la_sto_facendo_sotto.mp4 -