La Cina vuole usare i Long March per deviare Bennu (Di domenica 11 luglio 2021) Gli scienziati cinesi hanno deciso di salvare il mondo dagli asteroidi anche da quelli che hanno una piccola probabilità di colpire un giorno il nostro pianeta. Per farlo, hanno simulato di colpire con 23 razzi cinesi Lunga Marcia 5 una roccia spaziale molto famosa.

