Advertising

chiarafed75 : RT @ilpost: I cercatori di luoghi abbandonati - Il_Negro_ : @CarloCalenda @CalendaSindaco Ce vorebbe un gemellaggio co' questi: a Roma potrebbero anna' avanti per 234 anni… - ilpost : I cercatori di luoghi abbandonati -

Ultime Notizie dalla rete : cercatori luoghi

Il Post

... il film si propone come una fotografia della quotidianità dei 'Trifolau',tra i 70 e gli ... "I fornitori chiudono gli affari coi clienti in questisperduti. E, di giorno in giorno, il ...X I ricordi del Leutasch Per chi ha la fortuna di crescere in questi, l'acqua è da sempre ... Caccia alla pepita d'oro Un tempo erano id'oro veneziani a passare al setaccio le acque ...Un gruppo di Verona da anni va in giro per l'Italia per visitarli e fotografarli, condividendo foto affascinanti sui social network ...Sono pastori tedeschi e labrador. Tutti di taglia piccola, come del resto preferiscono le forze di polizia di mezzo mondo in quando più facili da gestire e meno “invasivi” in spazi ristretti e luoghi ...