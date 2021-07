Haiti: vedova Moise, 'mio marito crivellato di colpi' (Di domenica 11 luglio 2021) "In un batter d'occhio, i mercenari sono entrati in casa mia e hanno crivellato mio marito di proiettili": a raccontarlo è la vedova del presidente Haitiano Jovenel Moïse, Martine Marie Etienne, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) "In un batter d'occhio, i mercenari sono entrati in casa mia e hannomiodi proiettili": a raccontarlo è ladel presidenteano Jovenel Moïse, Martine Marie Etienne, ...

Advertising

fisco24_info : Haiti: vedova Moise, 'mio marito crivellato di colpi': 'Non c'è nome per un crimine così efferato' - iconanews : Haiti: vedova Moise, 'mio marito crivellato di colpi' - laregione : La vedova: Moise ucciso per bloccare la transizione - JackieMilesiF : Haiti scrive all' Onu e chiede truppe dopo l'assassinio del presidente - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Haiti, parla la vedova del presidente sopravvissuta all'attacco: 'Mio marito ucciso per i suoi sogni' -