FIST: Forged in Shadow Torch, l’anteprima dell’esplosivo metroidvania per PS4 e PS5 – Anteprima – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 11 luglio 2021) Ora che conosciamo la data di uscita di FIST vale la pena riepilogare tutto quello che sappiamo su questo promettente metroidvania per console PlayStation. Annunciato durante i The Game Awards 2020, FIST (stilizzato in F.I.S.T.) – che sta per Forged in Shadow Torch – è un metroidvania sviluppato da Ti Games che ha per protagonista un coniglio antropomorfo di nome Rayton. Nel corso dell’ultimo State of Play, abbiamo visto un nuovo trailer e abbiamo scoperto che uscirà su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 7 settembre. Lo ammettiamo, le vibrazioni che ... Leggi su helpmetech (Di domenica 11 luglio 2021) Ora che conosciamo la data di uscita divale la pena riepilogare tutto quello che sappiamo su questo promettenteperPlayStation. Annunciato durante i The Game Awards 2020,(stilizzato in F.I.S.T.) – che sta perin– è unsviluppato da Ti Games che ha per protagonista un coniglio antropomorfo di nome Rayton. Nel corso dell’ultimo State of Play, abbiamo visto un nuovo trailer e abbiamo scoperto che uscirà su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 7 settembre. Lo ammettiamo, le vibrazioni che ...

Advertising

DannyConnan : RT @ZonaActual: Alucina con FIST: Forged in Shadow Torch un nuevo metroidvania - ZonaActual : Alucina con FIST: Forged in Shadow Torch un nuevo metroidvania - zazoomblog : FIST Forged in Shadow Torch il nuovo trailer rivela la data duscita ufficiale - #Forged #Shadow #Torch #nuovo… - misteruplay2016 : FIST Forged in Shadow Torch, nuovo trailer e data d’uscita. Il coniglio e il suo braccio meccanico sono pronti -