Ciò che sei è più importante di ciò che hai Non dimenticarlo

Leggi su dilei

(Di domenica 11 luglio 2021) Ci sono gli smartphone di ultima generazione, le borse griffate, la casa finemente arredata e tutti quei piccoli lussi che ti concedi ogni giorno. Per andare avanti. E per essere felice. Per mostrare al mondo chi sei e quello che sei riuscita a costruirti con la fatica e con il dolore. Perché un plauso da uno sconosciuto, a volte, può essere quello di cui hai bisogno. O almeno ti illudi che sia così. Perché la verità è che tutto ciò che ti appartiene, in realtà, non ti appartiene a fatto. Perché tutto ciò che hai è quello che sei. E lo sai. Lo sai quando la sera, nel silenzio della notte, piangi per quella solitudine malinconica che ti appartiene da sempre. Lo sai perché alla fine della ...