Calciomercato Serie C, Vis Pesaro: arriva De Nuzzo

Pesaro - La Vis Pesaro, in una nota, ha ufficializzato l'acquisto di Gabriele De Nuzzo. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Di seguito il comunicato societario: "La VIS ..."

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Vis Pesaro: arriva De Nuzzo Il giovane centrocampista ha collezionato 36 presenze in serie D e 28 in serie C. Nel '18 - '19, agli ordini di Mister Banchini , ha vinto il campionato di serie D nella compagine lariana. ...

Calciomercato Serie C, Matelica: ecco Gasperi Cresciuto nelle giovanili del Cesena (con il club bianconero per lui anche una presenza in Serie B), la scorsa stagione Gasperi si è messo in evidenza nelle fila del Legnago . In precedenza aveva ...

Serie A, il tabellone del calciomercato: ecco le prime cessioni Toro News Daniele Goletti, zio di Leonardo Bonucci, ricorda la prima a Wembley: «Forza Leo, scrivi la storia» Prima di lui, suo zio che è stato ed è una leggenda del calcio viterbese. Daniele Goletti, zio di Leonardo Bonucci ed ex portiere del Cagliari in serie A e della Viterbese tra le ...

Genoa, Shomurodov: “Obiettivo doppia cifra. Futuro? Mi piacerebbe la Juventus…” OBIETTIVO E AMBIZIONE - "Non mi sono mai posto un obiettivo, ma se quest’anno segnassi 10 gol, sarei soddisfatto", ha detto Shomurodov. "Io cerco di giocare bene ogni partita, lo farò anche nel nostro ...

