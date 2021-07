Brave and Beautiful Anticipazioni 12 luglio 2021: Mihriban minaccia l'intoccabile Tahsin! (Di domenica 11 luglio 2021) Le Anticipazioni della nuova Puntata di Brave and Beautiful, in onda il 12 luglio 2021 su Canale 5, rivelano che dopo il dono provocatorio dell'Ex, Mihriban, fuori di se, minaccia Tahsin di svelare tutti i suoi crimini! Leggi su comingsoon (Di domenica 11 luglio 2021) Ledella nuova Puntata diand, in onda il 12su Canale 5, rivelano che dopo il dono provocatorio dell'Ex,, fuori di se,Tahsin di svelare tutti i suoi crimini!

