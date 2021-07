Big Jump, un tuffo nell'Olona per chiedere un fiume pulito (Di domenica 11 luglio 2021) Malnate (Varese) - Torna il Big Jump e tornano i volontari di Legambiente a tuffarsi nell'Olona per chiedere un fiume più pulito. Dopo un anno la situazione del fiume Olona non è cambiata, per lo ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 11 luglio 2021) Malnate (Varese) - Torna il Bige tornano i volontari di Legambiente a tuffarsiperunpiù. Dopo un anno la situazione delnon è cambiata, per lo ...

Un tuffo dove non c'è il mare. Anche Torino manifesta per chiedere fiumi e laghi più puliti Ci sarà Torino, con l'iniziativa a partire dalle 14.30 presso il Circolo Canottieri Esperia, ma anche Beinasco (stessa ora), Carmagnola e altre città piemontesi. Torna il ' Big Jump ', torna l'iniziativa di Legambiente che vuole tenere i riflettori accesi sulle condizioni delle acque nei territori in cui il mare non c'è: i fiumi e i laghi. Un tuffo di denuncia, perché la ...

Un tuffo dove non c'è il mare. Anche Torino manifesta per chiedere fiumi e laghi più puliti L'iniziativa di Legambiente nella giornata di oggi: il "Big Jump" coinvolgerà la città della mole (canottieri Esperia), ma anche Beinasco, Carmagnola e altre località piemontesi ...

