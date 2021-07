Atp Amburgo 2021: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 12 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di lunedì 12 luglio del torneo Atp di Amburgo 2021. Ad aprire le danze saranno lo spagnolo Nicola Kuhn ed il brasiliano Thiago Seyboth Wils, a seguire sarà la volta del francese Corentin Moutet contro l’argentino Sebastian Baez. In serata scenderanno in campo il francese Benoit Paire ed il lituano Ricardas Berankis. Di seguito l’ordine di gioco: CENTRE COURT Dalle 12:30 – (WC) Kuhn vs (Q) Seyboth Wild Non prima delle 13:30 – Moutet vs (LL) Baez A seguire – Munar ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Il, glie l’didella giornata di12del torneo Atp di. Ad aprire le danze saranno lo spagnolo Nicola Kuhn ed il brasiliano Thiago Seyboth Wils, a seguire sarà la volta del francese Corentin Moutet contro l’argentino Sebastian Baez. In serata scenderanno in campo il francese Benoit Paire ed il lituano Ricardas Berankis. Di seguito l’di: CENTRE COURT Dalle 12:30 – (WC) Kuhn vs (Q) Seyboth Wild Non prima delle 13:30 – Moutet vs (LL) Baez A seguire – Munar ...

Advertising

sportface2016 : #hamburgeuropeanopen 2021: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 12 luglio - sportface2016 : Qualificazioni #AtpAmburgo 2021, #Giannessi sconfitto in tre set da #Marterer - OA_Sport : ATP Amburgo 2021: Alessandro Giannessi sconfitto da Marterer nell'ultimo turno delle qualificazioni - TiebreaktennisI : Tennis in TV: ATP 500 Amburgo in diretta su Sky Sport Tennis. Programmazione TV 12-18 luglio. - livetennisit : ATP Amburgo, Bastad e Newport: LIVE i risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo 4 azzurri (LIVE) -