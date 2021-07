Wimbledon 2021, Matteo Berrettini secondo per la velocità massima del servizio! Solo Zverev ha fatto meglio (Di sabato 10 luglio 2021) Domani, domenica 11 luglio, il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà disputarsi la finalissima del tabellone principale del singolare maschile tra il serbo Novak Djokovic e l’azzurro Matteo Berrettini. Andando a dare un’occhiata alle statistiche maturate finora nel torneo londinese, si nota come nella classifica dei giocatori con la miglior velocità al servizio all’attivo in testa ci sia il tedesco Alexander Zverev, l’unico ad andare oltre i 225 km/h, proprio davanti a Berrettini, ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Domani, domenica 11 luglio, il torneo didi tennis, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, vedrà disputarsi la finalissima del tabellone principale del singolare maschile tra il serbo Novak Djokovic e l’azzurro. Andando a dare un’occhiata alle statistiche maturate finora nel torneo londinese, si nota come nella classifica dei giocatori con la miglioral servizio all’attivo in testa ci sia il tedesco Alexander, l’unico ad andare oltre i 225 km/h, proprio davanti a, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON BATTUTO HURKACZ IN 4 SET (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) ?… - ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - SkyTG24 : Matteo #Berrettini entra nella storia del #tennis italiano: con la vittoria su Hubert Hurkacz l’azzurro numero 9 de… - eli_grandi : RT @fabiofabbretti: Ebbene sì: la storica finale di #Berrettini sarà trasmessa anche in chiaro. Diretta tv dalle 15 su TV8 #Wimbledon htt… - Corriere : Finale del singolare di Wimbledon, Berrettini-Djokovic, dove vederla in tv (anche in ch... -