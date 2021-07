Verona, i convocati di Di Francesco per il ritiro di Primiero (Di sabato 10 luglio 2021) Verona - Al termine della prima seduta d'allenamento della nuova stagione, svolta nella mattinata di oggi, il tecnico del Verona , Eusebio Di Francesco , ha diramato l'elenco dei calciatori convocati ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 luglio 2021)- Al termine della prima seduta d'allenamento della nuova stagione, svolta nella mattinata di oggi, il tecnico del, Eusebio Di, ha diramato l'elenco dei calciatori...

