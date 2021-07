Tour de France 2021: Bauke Mollema si impone in solitaria a Quillan. Non ci sono attacchi in gruppo (Di sabato 10 luglio 2021) Ci aveva già provato qualche giorno fa, nella tappa con la doppia ascesa al Mont Ventoux, ma si è dovuto arrendere allo strapotere di Wout van Aert. Oggi è lui a fare il vuoto: Bauke Mollema si impone nel primo assaggio dei Pirenei al Tour de France 2021, sua la quattordicesima tappa da Carcassonne a Quillan. Secondo successo alla Grande Boucle per l’olandese, la prima gioia risale al 2017. Non ci sono attacchi in gruppo e Tadej Pogacar resta in vetta senza patemi. Partenza ricca di scatti, come ci si poteva aspettare sin ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Ci aveva già provato qualche giorno fa, nella tappa con la doppia ascesa al Mont Ventoux, ma si è dovuto arrendere allo strapotere di Wout van Aert. Oggi è lui a fare il vuoto:sinel primo assaggio dei Pirenei alde, sua la quattordicesima tappa da Carcassonne a. Secondo successo alla Grande Boucle per l’olandese, la prima gioia risale al 2017. Non ciine Tadej Pogacar resta in vetta senza patemi. Partenza ricca di scatti, come ci si poteva aspettare sin ...

Advertising

RaiSport : ????? Grande prova dell'olandese Bauke #Mollema che vince la 14a tappa del #TDF2021 Guarda il video su RaiPlay ??… - sportli26181512 : Tour de France, Mollema vince la tappa di Quillan, Pogacar in maglia gialla: Bauke Mollema si è imposto in solitari… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tour: 14/a tappa; vittoria di Mollema: (ANSA) - ROMA, 10 LUG - L'olandese Bauke Mollema (Trek-Sega… - sportface2016 : #TourdeFrance La classifica generale dopo la 14^tappa, #Pogacar controlla ma #Martin vola in seconda posizione. Ben… - Eurosport_IT : Mollema stacca tutti e se ne va ??????????? #EurosportTENNIS | #TDF2021 -