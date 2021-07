Tokyo 2020 | regolamento ginnastica artistica | come funziona | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su sportface

(Di sabato 10 luglio 2021) Le competizioni dimaschile e femminile alla XXXII Olimpiade disi svolgeranno da sabato 24 luglio a martedì 3 agosto e metteranno in palio medaglie in 14 finali tra squadre e individualisti. LA DISCIPLINA Sei attrezzi per la maschile – corpo libero, anelli, cavallo con maniglie, volteggio, parallele pari e sbarra – e quattro attrezzi per la femminile – volteggio, corpo libero, parallele asimmetriche e trave – compongono il giro olimpico. Gli esercizi vengono valutati dalla giuria sulla base degli elementi svolti; il punteggio complessivo è il risultato della somma del valore delle difficoltà effettuate e ...