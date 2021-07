**Tennis: lunedì anche Berrettini da Mattarella al Quirinale con la Nazionale di calcio** (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - anche il tennista Matteo Berrettini, che domani, prima volta per un italiano, giocherà la finale del torneo di Wimbledon, sarà lunedì al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alla Nazionale di calcio, finalista agli Europei domani sera. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) -il tennista Matteo, che domani, prima volta per un italiano, giocherà la finale del torneo di Wimbledon, saràalper incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio, insieme alladi calcio, finalista agli Europei domani sera.

Tennis: Berrettini in finale a Wimbledon, 'Un sogno, devo crederci' 9 Luglio 2021 "E' un sogno, devo crederci". Matteo ...

Ad Amburgo c'è Giannessi nelle qualificazioni ...con un montepremi di 1.030.900 euro che si disputa sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis ... Questa la programmazione: lunedì 12 luglio - LIVE alle ore 12.30, 14.30, 16.30 e 18.30 martedì 13 ...

