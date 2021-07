Sannio Boxe | Procaccini batte Vlad | la soddisfazione del presidente Pisaniello

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Italia prevale sulla Romania e in pieno svolgimento dei campionati europei di calcio potrebbe crearsi qualche equivoco. Parliamo, invece, di pugilato. Già perché il giovane Gabrieleappartenente allaha battuto sulla distanza dei tre round il suo rivale rumeno Pop. L’incontro ha avuto luogo a Recale, in provincia di Caserta, durante una riunione pugilistica che ha visto l’affermarsi del giovane sannita per la categoria AOB Junior 60 Kg. «Siamo estremamente orgogliosi per il nostro Gabriele, atleta che ha dimostrato una capacità di apprendimento al di sopra della ...