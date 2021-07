Punto da un calabrone va in shock anafilattico: il medico che lo soccorre ha un infarto (Di sabato 10 luglio 2021) Un uomo è andato in shock anafilattico a causa di una puntura di un insetto, è collassato e ha sbattuto la testa. Poco dopo il medico è stato colto da un malore. Ricoverati entrambi È andato in shock anafilattico pochi minuti dopo essere stato Punto da un calabrone e, collassando a terra, ha riportato un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 10 luglio 2021) Un uomo è andato ina causa di una puntura di un insetto, è collassato e ha sbattuto la testa. Poco dopo ilè stato colto da un malore. Ricoverati entrambi È andato inpochi minuti dopo essere statoda une, collassando a terra, ha riportato un L'articolo NewNotizie.it.

