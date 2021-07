Le Storia Siamo Noi: donne nel mondo diviso dalla pandemia (Di sabato 10 luglio 2021) Qual è stato il momento in cui la pandemia ha stravolto tutto nelle nostre vite? È quello che si sono chieste Monica, Mimma e Drusilla. Da tre punti diversi del globo. Sono infatti «Amiche di fuso», una comunità virtuale di donne nel mondo che condivide esperienze e problematiche. «Ovunque tu sia, ci sarà sempre un’amica di fuso per te», è il loro motto. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 luglio 2021) Qual è stato il momento in cui la pandemia ha stravolto tutto nelle nostre vite? È quello che si sono chieste Monica, Mimma e Drusilla. Da tre punti diversi del globo. Sono infatti «Amiche di fuso», una comunità virtuale di donne nel mondo che condivide esperienze e problematiche. «Ovunque tu sia, ci sarà sempre un’amica di fuso per te», è il loro motto.

