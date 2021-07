LCS Championship 2021 | accesso consentito a fan e stampa | ecco dove si giocherà

Leggi su esports247

(Di sabato 10 luglio 2021) Dopo oltre un anno di attesa, i fan di League of Legends possono finalmente tornare ad assistere ad un evento esports caratterizzato da tratti di “normalità”. Riot Games ha ufficialmente confermato che la LCSsi terrà al Prudential Center di Newark, nel New Jersey. Ma non è tutto, perché il noto produttore ha precisato che sarà concesso l’ingresso anche ai fan e alla. La LCS– in precedenza conosciuta come Summer Finals – si svolgerà da sabato 28 agosto a domenica 29 agosto. La finale del girone inferiore si svolgerà il primo giorno, seguita dalle Finals in programma il giorno ...