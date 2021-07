L’appello di don Patriciello | “Fratelli camorristi | abbiate pietà per i bimbi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Cariche giovedì sera ci avete terrorizzati sparando all’impazzata per i viali del ‘Parco Verde’ di Caivano, vi prego, vi supplico, se non aveteper gli adulti innocenti,la almeno per i tanti bambini del nostro martoriato quartiere: potrebbero essere i vostri figli, i vostri nipotini. Sono impauriti, insicuri, lacerati”. E’accorato rivolto ai clan che don Maurizio, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo di Caivano (Na) ha postato su FB in vista delle prime comunioni che saranno celebrate domani ...