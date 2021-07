Italia-Inghilterra a Wembley. This must be the place (Di sabato 10 luglio 2021) Hanno ribassato il prato e abbattuto le vecchie torri. Hanno spostato il tunnel degli spogliatoi, cancellando l’inimitabile suggestione dello stadio che si spalancava ai giocatori, costretti a una camminata infinita già solo per mettersi in posa per l’inno nazionale. Hanno allungato la stairway to heaven che conduceva al Royal Box, stiracchiando i leggendari scalini da trentanove a centosette. Hanno globalizzato e banalizzato l’arredamento interno, rendendolo simile a uno stadio portoghese, russo o qatariota, anche se lo splendido arco, stella polare per le fiumane di tifosi che percorrono la lunghissima Wembley Way, mozza ugualmente il fiato. Eppure, come i vecchi manieri ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 luglio 2021) Hanno ribassato il prato e abbattuto le vecchie torri. Hanno spostato il tunnel degli spogliatoi, cancellando l’inimitabile suggestione dello stadio che si spalancava ai giocatori, costretti a una camminata infinita già solo per mettersi in posa per l’inno nazionale. Hanno allungato la stairway to heaven che conduceva al Royal Box, stiracchiando i leggendari scalini da trentanove a centosette. Hanno globalizzato e banalizzato l’arredamento interno, rendendolo simile a uno stadio portoghese, russo o qatariota, anche se lo splendido arco, stella polare per le fiumane di tifosi che percorrono la lunghissimaWay, mozza ugualmente il fiato. Eppure, come i vecchi manieri ...

