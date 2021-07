Inghilterra, il messaggio della regina Elisabetta per la finale (Di sabato 10 luglio 2021) Il messaggio della regina Elisabetta all’Inghilterra, che domani affronta l’Italia nella finale di Euro 2020 a Londra. “Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto cosa significasse per i giocatori, i tecnici e lo staff raggiungere e vincere la finale di un torneo così importante”, scrive Elisabetta nel messaggio indirizzato al ct Gareth Southgate. “Voglio mandare le mie congratulazioni e quella della mia famiglia a tutti voi per essere arrivati alla ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 luglio 2021) Ilall’, che domani affronta l’Italia nelladi Euro 2020 a Londra. “Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto cosa significasse per i giocatori, i tecnici e lo staff raggiungere e vincere ladi un torneo così importante”, scrivenelindirizzato al ct Gareth Southgate. “Voglio mandare le mie congratulazioni e quellamia famiglia a tutti voi per essere arrivati alla ...

