"Garantire informazione sui referendum" (Di sabato 10 luglio 2021) La missiva sottoscritta da Matteo Salvini e Maurizio Turco, in qualità di Comitato promotore dei quesiti. Intanto prosegue la raccolta di firme per i 6 referendum Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 luglio 2021) La missiva sottoscritta da Matteo Salvini e Maurizio Turco, in qualità di Comitato promotore dei quesiti. Intanto prosegue la raccolta di firme per i 6

Advertising

Bob86591692 : RT @PaginaVox: Le persone disturbate dovrebbero essere messe in strutture idonee a garantire la sicurezza per loro stessi e per gli altri,… - TV7Benevento : Giustizia: Salvini e Turco scrivono ad Agcom, 'garantire informazione su referendum' (2)... - TV7Benevento : **Giustizia: Salvini e Turco scrivono ad Agcom, 'garantire informazione su referendum'**... - biglierilella : RT @PaginaVox: Le persone disturbate dovrebbero essere messe in strutture idonee a garantire la sicurezza per loro stessi e per gli altri,… - CarlaTua18 : RT @PaginaVox: Le persone disturbate dovrebbero essere messe in strutture idonee a garantire la sicurezza per loro stessi e per gli altri,… -